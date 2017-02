München - Die Sportbranche hat die Unsportlichen als Zielgruppe entdeckt. Eine neue Studie für die am Sonntag beginnende Ispo-Sportartikelmesse in München sieht Wachstumspotenzial für Adidas & Co. vor allem im nicht aktiven Teil der Bevölkerung. Denn 28 Prozent der Bevölkerung in Deutschland, Österreich und dem deutschsprachigen Teil der Schweiz treiben weder Sport noch besitzen sie Sportartikel.