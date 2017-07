Und sonst? Denkt man beim Namen Papin heute vor allem an sein Abschiedsdrängen ("Isch will weg") und die Aussage Franz Beckenbauers ("Der Schapapapa ist ein begnadeter Fußballer"). Ob begnadet oder nicht: Drei Tore in 27 Bundesliga-Spielen waren einfach zu wenig. Papin flüchtete nach Bordeaux. Quelle misère!