"Das soll kein Bürokratie-Monster werden"

Für das Seniorenticket soll es künftig keine feste Altersgrenze mehr geben, stattdessen soll es an den Renteneintritt gekoppelt werden. Wie Studenten beim Semesterticket müssten Senioren also bei der MVV einmalig nachweisen, dass sie berechtigt sind, die entsprechende Fahrkarte zu lösen – entweder mit ihrem Rentenbescheid oder einem anderen Nachweis, dass sie keine regelmäßigen Einkünfte mehr haben.

Was ziemlich bürokratisch klingt, soll letztlich sogar helfen, die Verwaltung zu vereinfachen. "Das soll kein Bürokratie-Monster werden", sagt Burger. Der MVV müsse Unterlagen nicht in aller Tiefe prüfen. "Das macht nichts, wenn da auch mal jemand durchrutscht", so Burger. Beim MVV ist man vom drohenden Mehraufwand trotzdem nicht begeistert.

Da werde es noch viel Feinarbeit brauchen, sagt auch Sauerer. Bei der Reform die Regeln gerechter zu machen und doch nicht zu bürokratisch: "Das wird ein Ritt auf der Rasierklinge", so der CSU-Stadtrat.

Auch beim Jugendticket haben SPD und CSU am Mittwoch ein gemeinsames Ziel formuliert. So sollen die beiden jetzt noch gültigen Ausbildungstarife zu einem einheitlichen Ticket zusammengefasst werden. In der jetzigen Form sei das "doch eher unattraktiv", sagt Burger.

