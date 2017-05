Isarkanal: von der südlichen Stadtgrenze bis zur Abzweigung des Floßkanals in Hinterbrühl und 50 m nördlich des Steges beim Auer Düker bis 100 m nördlich der Thalkirchner Brücke

Maria-Einsiedel-Mühlbach: vom städtischen Bad Maria Einsiedel bis zur Einmündung in den Isarkanal

Floßkanal: von der Abzweigung aus dem Isarkanal bis zum Auslauf der Zentrallände

Grünanlagengewässer

Auf den Seen im West- oder Ostpark, ebenso wie auf den Kanälen in öffentlichen Parks und Grünanlagen, ist das "Einbringen und Benutzen von Booten und festen Surfbrettern untersagt" (§ 2 Abs. 2 Nr. 8 GrünanlagenS).

Bei Badeseen, zum Beispiel dem Lerchenauer See, Fasaneriesee, Feldmochinger See, greift diese Regel nicht. Allerdings gilt die Ausnahme nur außerhalb der Badesaison, also vom 16. September bis zum 14. Mai. Nur aufblasbare Boote oder eben auch aufblasbare Boards sind ganzjährig zugelassen.

See im Olympiapark

Wer eine ruhige Wasserfläche bevorzugt, ist am Olympiasee gut aufgehoben. Laut Olympiapark München GmbH ist Stand Up Paddling auf dem See erlaubt. Im Hochsommer bietet das SUP & Wakeboard Center sogar einen Board-Verleih und Kurse an.

SUP im Umland

Die Seen im Münchner Umland eignen sich bestens für den Trendsport. Entsprechend hat man sich dort schon auf den Trend eingerichtet. Am Starnberger See gibt es einen Board- und Paddel-Verleih, der auch Kurse veranstaltet. Am Ammersee wartet ein SUP Center mit Verleih, Kursen für Anfänger und Fortgeschrittene und speziellen Angeboten wie SUP Yoga. Auch im Programm beim SUP Center am Chiemsee finden Sportler Angebote. Nähere Infos gibt es hier.

