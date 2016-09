Adel auf Flirtkurs und Kettenraucher auf Nikotin-Entzug: Am späten Donnerstagabend hatte "Promi Big Brother" so einiges für die Zuschauer zu bieten. Denn an Tag sieben beschloss nicht nur Prinz Marcus von Anhalt seinen ganzen Charme einzusetzen, der große Bruder verwandelte den Kanal außerdem in eine Entzugsklinik für die beiden Kettenraucher Ben Tewaag und Mario Basler. Und für letzteren nimmt das tägliche Duell keinen guten Ausgang.