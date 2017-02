"Is mir egal"-Sänger ist tot Von U-Bahn überrollt: Kazim Akboga gestorben

Berlin - Sein viraler Hit "Is mir egal" machte ihn zum Star! Sänger Kazim Akboga trat sogar vor der DSDS-Jury auf. Das Netz liebte den türkischstämmige Comedian und Songwriter, der seinen Job als Werbetexter aufgab und sich der Musik widmete. "Keine Arbeit – is mir egal. Keine Geld – is mir egal. Roboter mit Senf – is mir egal (...) Zebra mit Blume – is mir egal", so der Text seines Songs. Die Berliner Verkehrsbetriebe nahmen seinen Ohrwurm als Vorlage für den neuen Werbesong. Ausgerechnet eine U-Bahn soll für den Tod von Kazim Akboga verantwortlich sein, wie Bild berichtet.