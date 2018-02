Teamgeist: Zur Sache ging’s auf dem Rasen, gescheppert hat es nie. Jan Mauersberger zeigte sich "wunschlos glücklich". Sportlich sei man "auf einem sehr guten Weg". Und: "Es stimmt einfach in der Mannschaft. Es macht unheimlich Spaß mit den Jungs." Bierofka: "Wir haben keinen Stinkstiefel." (Hier können Sie alle ausführlichen Aussagen von Bierofka lesen)

Die Hoffnungsträger: Neulöwe Michael Görlitz zählt dazu. Ein Einsatz gegen Peking wäre laut Bierofka "ein zu großes Risiko" gewesen. Der Coach erklärt: "Man sieht, was er für eine Qualität hat." Jetzt liege es "an uns, dass wir ihn fit kriegen". Seferings sei ebenfalls "wie ein Neuzugang". Linksverteidiger Leon Klassen, Flügelflitzer Noel Niemann und Innenverteidiger Lennert Siebdraht müsse er "ein Riesen-Kompliment machen". Vieles hängt am Trainer selbst, der vor Sportchef Günther Gorenzels Amtsantritt "persönlich am Limit" gewesen sei. Sechzig sollte zusehen, mit ihm endlich über einen Profivertrag zu reden, denn Biero reagierte auf entsprechende Nachfrage entnervt: "Es war ja Zeit, und es ist nichts passiert. Jetzt habe ich keine Zeit mehr und keinen Kopf mehr für so etwas." Wichtig sei auch, das Budget für die Kaderplanung festzuzurren.

Die Verletzten: Aaron Berzels Fehlen (Knieprobleme) sei eine "Vorsichtsmaßnahme" gewesen, Nicholas Helmbrecht (Patellasehnenspitzensyndrom) könnte etwas länger ausfallen.

Timo Gebhart: Der Leader musste abreisen, sein Comeback-Termin ist ein Rätsel. Bierofka: "Wir hoffen alle, dass seine Behandlung anschlägt."

Das Ziel: Der Aufstieg. "Wir sind auf einem sehr guten Weg", so Gorenzel. Felix Weber wurde deutlicher: "Ich will aufsteigen und mit Sechzig in der dritten Liga spielen." Eine Aussage, die Sechzigs Ambitionen zeigt – und eine Gefahr birgt: Das Konstrukt aus Profifußballern, die sich unter Profibedingungen auf die Rückkehr in den Profifußball vorbereiten, kann im Falle eines Scheitern kaum zusammengehalten werden.