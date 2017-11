Irres Revier-Derby Wie jetzt Schalke! Bayern holte 1976 ein 0:4 auf - und gewann!

Dortmund - Erst einmal in der Geschichte der Fußball-Bundesliga vor dem 4:4 im Revierderby am Samstag zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 konnte ein Team ein 0:4 aufholen. Dieses Kunststück gelang dem deutschen Rekordmeister Bayern München beim 6:5 beim VfL Bochum am 18. September 1976 im Stadion an der Castroper Straße.