Warum er am Freitagmorgen von einem Fahrrad aus im Vorbeifahren dem 33 Jahre alten Opfer ein Messer in den Rücken rammte, ist derzeit noch unklar. Das Rad war vor wenigen Tagen in Höchst gestohlen worden. Der 33-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Danach war er in einem stabilen Zustand. Der 19-Jährige soll an diesem Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Ihm wird versuchter Mord und Körperverletzung vorgeworfen.