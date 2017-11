Irre Quadratmeterpreise Altes Paulaner-Gelände: Luxus-Wohnungen werden noch teurer

Als Beispiel schlagen nun statt 748.000 Euro für eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 62 Quadratmetern 851.000 Euro zu Buche.

Eine 87 Quadratmeter große Drei-Zimmer Wohnung knackt sogar schon die Millionengrenze (1.081.000 Euro).

"Wir sind laufend dabei, den Markt und unsere Mitbewerber zu beobachten und behalten es uns auf dieser Basis vor, die Preise unserer im Vertrieb befindlichen Projekte - selbstverständlich auch in Abhängigkeit von der jeweiligen Nachfrage - anzupassen, so auch bei dem Projekt Am Alten Eiswerk.", erklärt Sprecherin Sabine Hagn die neue Preisliste. Bei den bislang reservierten Wohneinheiten, bleibe der Preis aber der alte.

Obwohl nun "Am alten Eisenwerk" für unter 10.000 Euro pro Quadratmeter nichts mehr zu haben sein wird, ist das Interesse an den Wohnungen angeblich ungebrochen hoch.

Dass 30 Prozent der Wohnungen als geförderte Mietwohnungen geplant sind, wird den Wandel des Gebiets rund um den Nockherberg zum Luxusviertel dagegen kaum aufhalten.

Ein Kommentar vom AZ-Lokalchef: Aufwertung der Au - Ein übles Zeichen