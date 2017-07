Iris Berben, Jenny Elvers & Co. Frisör-Party mit Styling-Pannen: Hauptsache Haare schön!

Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr Tödlicher Unfall in Altötting: Lkw schleift Fußgängerin mit

Tödlicher Verkehrsunfall in Neuötting: Bei der Einfahrt in einen Kreisverkehr hat ein Lkw am Mittwochabend eine Fußgängerin erfasst und meterweit mitgeschleift. Die 71-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.