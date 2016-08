Istanbul/Berlin - Al-Adnani habe an der Spitze einer kleinen Einheit gestanden, die Terroroperationen in der ganzen Welt geplant habe, unter anderem in Paris und Brüssel, sagte der Terror-Experte der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik, Guido Steinberg, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist eine wichtige Nachricht für Europa, dass der Chef dieser Einheit getötet wurde."