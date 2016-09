L. versuchte, seine Zelle in Brand zu setzen

Es war ein weiteres Versatzstück in einer langen Liste von Vorwürfen, die L. in diesem Verfahren zur Last gelegt wurden. Auch eine schwere Brandstiftung gehört dazu: L. hatte versucht, seine Zelle in Stadelheim mit Papier und Textilien in Brand zu setzen. Laut L. habe er das aus Verzweiflung getan, weil er nach einem Psychologen verlangt und diesen nicht habe sprechen dürfen. Die Gefängniswärter, die am letzten Verhandlungstag als Zeugen vernommen wurden, können sich daran aber nicht erinnern.