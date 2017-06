Investor spricht in der AZ Ismaik: "Steige nicht einmal für zwei Milliarden aus!"

Der jordanische Milliardär betont, dass er das Durchreichen der Löwen in Liga Vier nicht absichtlich herbeigeführt habe: "Was ich entschieden von mir weise, ist, dass ich den Zwangsabstieg in die Regionalliga geplant hätte. Glauben Sie wirklich, dass ich absichtlich mein Investment kaputt mache? Mein Plan war immer die Bundesliga und nicht die Viertklassigkeit. Wäre die Vereinsseite nur ansatzweise kooperativ gewesen, gewisse Dinge in die richtige Richtung zu lenken, hätte ich sofort das Geld überwiesen."