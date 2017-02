Investor Ismaik an der Grünwalder Trainer Pereira: "Besuch war lange abgesprochen"

So kann sich Pereira sogar den Luxus leisten, Stürmer Ribamar, der im Pokal gegen Lotte Rot gesehen hatte, nicht für den 18-köpfigen Kader zu nominieren. Der Brasilianer wurde vom DFB-Sportgericht für seine Tätlichkeit in der Nachspielzeit für drei Pokalspiele gesperrt. Pereira hatte die Aktion des Angreifers gar nicht gefallen.

Lesen Sie hier: Vertrag aufgelöst - Die Löwen und Rodnei trennen sich

Auch aufseiten der Gäste gibt es eine pikante Personalie. Angreifer Stefan Mugosa war im Winter auf Leihbasis von 1860 München nach Karlsruhe gewechselt. Sollte er aber am Samstag gegen seinen Ex-Club zum Einsatz kommen, soll eine vertraglich vereinbarte Strafe drohen. Spekuliert wurde in diesem Fall über eine Zahlung von einer Million Euro. Die Münchner wollten sich dazu am Freitag nicht äußern.

Es ist bereits das dritte Aufeinandertreffen beider Teams in dieser Saison. Beim Pokalspiel in München behielten die Löwen mit 2:1 die Oberhand, die Partie in Karlsruhe endete torlos. In der Allianz Arena werden am Samstag knapp 18.000 Zuschauer erwartet.