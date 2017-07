Münchner Unternehmer signalisiert Interesse

Da wären auch andere Investoren wie Gerhard Mey. Der Münchner Unternehmer und Milliardär verdient sein Geld mit Autodächern, ist Zulieferer vieler Großkonzerne. Und hat sich in der Süddeutschen Zeitung als Interessent zu erkennen gegeben, beim TSV einzusteigen. Auf AZ-Anfrage war der 61-Jährige bisher nicht zu erreichen. Von den Löwen, die sich nicht offiziell äußern wollen, war zu hören, dass man sich freue, sollte Mey tatsächlich Anteile erwerben wollen.

Gewundert habe man sich, dass sich der selbsterklärte Löwen-Fan in der Öffentlichkeit äußerte. Während Ismaik derzeit mehrere Kanäle nutzt, um seine Version der Geschichte darzustellen, halten sich die Klubbosse an das Schweigegelübde.

Sechzigs Zerrissenheit zeigt sich an folgendem Satz Meys, den er der SZ diktierte: "Das Fundament von 1860 ist fantastisch. Nur das, was darauf errichtet wurde, ist es nicht. Wir brauchen ein hochprofessionelles Management mit weiß-blauem Herz." Ismaik, in dessen Vokabular das Wort "Schuldeingeständnis" nicht vorzukommen scheint, dürfte sich ebenso wenig angesprochen fühlen wie die Vereinsvertreter – die Wahrheit liegt bekanntlich oft dazwischen. Klar scheint: Mit Mey, der auf Veränderungen pocht, kann es ob der Komplexität der Verhandlungen keinen Schnellschuss geben.

Bleibt der bestehende Sponsorenpool. Ismaik hatte Hauptsponsor "Die Bayerische" im "Merkur" zuletzt wüst kritisiert, "peinliche Vereinspolitik" zu betreiben, weil man – so Ismaik – ein Darlehen von zwei Millionen gegen zwei Sitze im Aufsichtsrat tauschen wolle. Der Versicherer schweigt auf AZ-Anfrage. Klar ist: Der Vertrag über ein fortlaufendes (Haupt-)Sponsoring ist noch nicht unterschrieben. Einfach so Geld geben will keiner, ohne Sicherheiten. Sicherheiten, die 1860 nicht hat.

