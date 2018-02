Mehrheitseigner des TSV 1860: Hasan Ismaik. (Foto: imago)

Damit reagiert Ismaik auf die Aussagen von Bierofka, der im spanischen Trainingslager in Oliva Nova erklärt hatte, dass man im Winter eine Gelegenheit zu Vertragsgesprächen habe verstreichen lassen. Bierofka hatte erst kürzlich deshalb ein klärendes Gespräch mit dem Präsidium der Giesinger geführt.

Stimoniaris: "nicht im Amateurfußball einnisten"

Zudem äußerte sich der griechische Betriebsrats-Chef des Münchner Unternehmens MAN, der gleichzeitig mit Ex-Präsident Peter Cassalette Mitte Januar in den Aufsichtsrat und Beirat eingezogen war, über Ismaiks weiteres Vorhaben mit den Sechzgern. Stimoniaris erklärte, dass man den Aufstieg so schnell wie möglich anpeilen müsse: "Wir werden uns im Amateurfußball nicht einnisten. Jedes Jahr in der Regionalliga ist ein verlorenes Jahr."

Eine interessante Aussage, nachdem sich die Vereinsbosse immer wieder den Vorwurf gefallen lassen müssen, ebendies im Sinn zu haben: eine "niederklassige" Zukunft im Grünbwalder Stadion auf Giesings Höhen.

Die Pressemitteilung im Wortlaut:

Mehrheitsgesellschafter Hasan Ismaik peilt mit Daniel Bierofka eine längerfristige Zusammenarbeit beim TSV 1860 München KGaA an und will zeitnah den 2019 auslaufenden Vertrag mit dem Cheftrainer verlängern. "Es ist der ausdrückliche Wunsch von Hasan Ismaik, Daniel Bierofka möglichst lange an den Verein zu binden. Diese Empfehlung haben wir auch so an die Geschäftsleitung weitergegeben", erklärt 1860-Aufsichtsratmitglied und Ismaiks Sprecher Saki Stimoniaris: "Nach unserer Ansicht ist Bierofka bei 1860 nicht zu ersetzen. Er verkörpert alles, was wir uns von einem guten Löwen-Trainer erwarten: Qualität, Leidenschaft und Ehrgeiz."

Bierofka sei neben den einzigartigen Fans und der Mannschaft das Kapital des TSV 1860. "Dementsprechend ist Bierofka für uns die tragende Säule – heute und auch in Zukunft", betont Stimoniaris und schiebt nach: "Wir von unserer Seite werden alles dafür tun, dass Bierofkas Wünsche erfüllt werden. Er und seine Mannschaft haben es verdient, unterstützt zu werden."

Für den MAN-Betriebsratschef ist die Regionalliga Bayern nur eine Durchgangsstation: "Wir wollen in den Profifußball zurück. Alles andere ist für uns und zehntausende Löwen-Fans unvorstellbar. Wir werden uns im Amateurfußball nicht einnisten. Jedes Jahr in der Regionalliga ist ein verlorenes Jahr. Wir haben in Trainer und Mannschaft das vollste Vertrauen und wünschen viel Glück für den Start in Nürnberg."

