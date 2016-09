München – Es läuft beim TSV 1860. Sieben Punkte schlagen nach vier Saisonspielen in der 2. Liga bislang zu Buche. Am Freitagabend (ab 18.30 Uhr, im Live-Ticker der AZ) geht es in der Arena in Fröttmaning gegen Union Berlin. Im besten Fall stünden die Sechzger bei einem Sieg gegen 22.20 Uhr auf einem direkten Aufstiegsplatz.