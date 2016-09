Löwen-Investor Hasan Ismaik kündigt sich für das Spiel der Sechzger gegen Union Berlin an. Wie die AZ erfährt, kommt der Geldgeber allerdings verspätet – Grund dafür ist das schlechte Wetter in England.

München/London – Er wolle wieder näher an der Löwenfamilie sein, kündigte Geldgeber Hasan Ismaik im Vorwort des Stadionmagazins zum Spiel gegen Union Berlin an diesem Freitagabend an. Und so ließ der jordanische Geschäftsmann mitteilen, dass er sich das Spiel mit Präsident Peter Cassalette in der Arena anschauen werde.