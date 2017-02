Investor bei Facebook Hasan Ismaik erklärt 1860 zur Herzenssache

Die Aussage von Hannover-Präsident Martin Kind, Ismaik würde sein Geld bei den Löwen nur "verbrennen" irritierte ihn scheinbar so sehr, dass er sich bei Facebook gegen die Aussagen des 96ers wehrte: Ismaik möchte "hiermit klarstellen, dass sich mein Engagement beim TSV 1860 inzwischen dahingehend gewandelt hat, dass meine Investment-Aktivitäten in den Hintergrund gerückt sind. Aufgrund der Turbulenzen in den letzten Jahren, hat sich meine Einstellung zu diesem großartigen Traditionsverein dahingehend verändert, dass es nun ein Herzensanliegen und eine große persönliche Leidenschaft meinerseits geworden ist, diesen Klub mit all meiner Kraft wieder nach vorne zu bringen."