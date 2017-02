Investor an der Grünwalder Hasan Ismaik zu Besuch: "Er ist nicht glücklich"

Ismaik selbst erklärte auf AZ-Anfrage, dass es sich keineswegs um eine plötzlich einberufene Sitzung handle: "Dieser Besuch ist seit mehreren Wochen geplant." Zudem kündigte er weitere Abstecher an: "Ich will in der Rückrunde möglichst viele 1860-Spiele besuchen." Für das Kellerduell mit dem KSC wünsche er sich "drei Punkte für den Verein, weil das unsere treuen Fans verdient haben". Schon allein als Wiedergutmachung derer, die das Lotte-Leiden miterleben mussten.