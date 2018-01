Investition in Schneekoppe Locker-flockig: Philipp Lahm übernimmt Müsli-Hersteller

Dunkel und Regen Landkreis Rosenheim: Fußgängerin überfahren - tot

Am Dienstagnachmittag gegen 17:00 Uhr kam es in Flintsbach am Inn (Landkreis Rosenheim) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine 66-jährige Frau wurde von einem Land Rover erfasst und getötet.