Investition hat sich gelohnt Kim Kardashian und Kanye West: Das ist ihre Luxusvilla wert

In den vergangenen Jahren haben Kim Kardashian (37, "Keeping Up With the Kardashians") und ihr Mann Kanye West (40, "Gold Digger") eine Menge Geld in die Renovierung einer Villa gesteckt, die sie 2014 von Lisa Marie Presley (49) gekauft haben. Nachdem die beiden vor wenigen Wochen endlich eingezogen sind, haben sie das komplette Anwesen im kalifornischen Hidden Hills nun von einem Fachmann schätzen lassen, wie das US-Promi-Portal "TMZ" berichtet. Und die ganze Arbeit soll sich gelohnt haben. (Hier bekommen Sie Kim Kardashians Selfie-Buch "Selfish")