Interview zur Serie "Big Little Lies" Reese Witherspoon: "Wir spielen nicht mehr nur die Geliebte"

Reese Witherspoon (40) ist längst mehr als nur eine sehr erfolgreiche Schauspielerin in Hollywood. Seit ihrem Oscargewinn für ihre Hauptrolle in "Walk the Line" 2006 hat die mittlerweile 40-jährige Dreifach-Mutter ein echtes Frauen-Power-Imperium aufgebaut. Mit ihrer Produktionsfirma sucht Witherspoon seit Jahren nach Projekten, die "starke und selbstbewusste Frauen porträtieren", wie sie jetzt im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news preisgab.