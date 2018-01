Interview zur EHC-Gründung Schwele: "Eine Geschichte von ganz unten nach ganz oben"

2002, der HC 98 war mittlerweile von der Bezirksliga in die Bayernliga aufgestiegen, zogen dann die von Anschütz 1999 in der DEL installierten Barons schon wieder weg – und der HC 98 war plötzlich der höchstklassige Eishockeyklub der Stadt. Er wurde in EHC umbenannt.

Dass der HC 98 bis dahin überlebt hat, war schon ein komplettes Wunder. Da die Stadt das Prinzregentenstadion zu der Zeit saniert hat, mussten wir unsere Heimspiele im Grafinger Eisstadion austragen. Das war natürlich finanziell ein Komplett-Desaster. Nur durch sehr viel Eigeninitiative, zum Beispiel von Angela Pertschy, die sehr viel Geld investiert hat, hat der Klub überlebt. Und wenn 2002 Jürgen Bochanski nicht eingestiegen wäre, wäre das Kapitel definitiv zu Ende gewesen.

Welche Rolle hat Bochanski, der ja bis 2012 als Präsident und Gesellschafter eine führende Funktion beim EHC hatte, in den folgenden Jahren gespielt?

Eine sehr gute natürlich, weil er einer war, der sehr viel Enthusiasmus und Geld in den Verein gesteckt hat. Trotzdem wäre es auch unter ihm beinahe zweimal schiefgegangen.

In den Jahren zwischen 2002 und 2010 ist der EHC von der Bayernliga über die Oberliga und 2. Bundesliga bis in die DEL aufgestiegen.

Den Grundstein, damit Eishockey zu dieser Zeit beim EHC professionalisiert wurde, hat bei den Trainern sicherlich Michael Eibl gelegt, der ja wie Franz Jüttner leider schon verstorben ist. Der hat uns 2002 in der Bayernliga übernommen und uns bis ins Oberliga-Halbfinale 2004 geführt. Eibl hat innerhalb der Kabine Strukturen geschaffen, und er hat dort einen Kraftraum bauen lassen und selbst die Geräte dafür konzipiert. Den Kraftraum gibt es übrigens immer noch, er wird heute von Nachwuchsspielern genutzt. Mit Pat Cortina gingen dann natürlich auch viele Erfolge, der DEB-Pokalsieg und der Aufstieg in die DEL 2010 einher.

2012 stand der EHC in der DEL bereits wieder vor dem Aus, Red Bull hat den Klub dann übernommen. Damit ist erneut eine neue Ära angebrochen.

Ja, aber Red Bull konnte auch nur übernehmen, weil der EHC vorher die Aufbauarbeit geleistet hat. Der DEL-Aufstieg, das war ein Werk des Vereins bzw. der GmbH, in die er 2004 umgewandelt wurde. Also ist die Geschichte des EHC schon eine, die von ganz unten nach ganz oben geht.

2016 hat der EHC Red Bull dann seine erste deutsche Meisterschaft geholt, Sie haben damals live im Fernsehen kommentiert. Hat sich für Sie damit ein Kreis geschlossen?

Tatsächlich nicht. Erstens bin ich in meinem Beruf zu sehr Journalist, als dass ich da noch zu viel Herzblut reinlegen würde. Zweitens ist diese Mannschaft bzw. das Konstrukt an sich mittlerweile komplett losgelöst vom ursprünglichen EHC-Gedanken. Das Besondere war für mich eher, dass eine Münchner Mannschaft mal wieder Meister wurde.

Eine sportliche Frage zum Abschluss. Der EHC Red Bull hat sich am Wochenende wieder die Tabellenführung gesichert. Führt die Meisterschaft wieder nur über den EHC?

Einfache Antwort: Ja. Die Mannschaft wirkt nicht mehr ganz so dominant wie in den beiden letzten Jahren. Trotzdem stellt sich mir immer die Frage: Welcher Gegner soll diese Mannschaft in den Playoffs in einer Best-of-Seven-Serie schlagen? Die einzige Mannschaft, die den EHC über sieben Spiele fordern kann, ist vom Gefühl her Nürnberg.

