Interview zum Thriller TV-Film "Gift": Heiner Lauterbach wird zum Whistleblower

Wie waren die Dreharbeiten in Mumbai? Was war schön, was besonders hart, was überraschend?

Lauterbach: Schön war, nach über 40 Jahren mal wieder in Indien zu sein. Hart und gleichermaßen überraschend war, zu sehen, wie arm dieses Land immer noch ist. Ich hatte gedacht und auch gehofft, dass es wirtschaftlich einen ähnlichen Aufschwung wie beispielsweise in Brasilien gegeben hätte. Dem schien mir aber nicht so. Nach wie vor leben und sterben viele Menschen auf der Straße.

In vielen Filmen haben Sie ganz unterschiedliche Frisuren. Wie haben Sie sich mit Schlohweiß gefallen?

Lauterbach: Speziell mit Daniel habe ich ein großes Vergnügen daran, mich immer wieder zu verändern. Wir finden beide, das ist der jeweiligen Darstellung gut getan hat. Da wir noch viele Filme zusammen machen wollen, ist dieses Vorgehen ohnehin sinnvoll, damit nicht immer wieder der gleiche Typ durch seine Filme geistert.

Das Verhältnis Ihrer Figur Günther Kompalla zu Tochter Katrin ist nicht das Beste. Was hat er falsch gemacht? Was ist Ihrer Ansicht nach wichtig für ein vernünftiges Vater-Tochter-Verhältnis?

Lauterbach: Was genau er alles falsch gemacht hat, weiß ich nicht, da wir ja zu einem verhältnismäßig späten Zeitpunkt in die Geschichte einsteigen. Es sieht danach aus, als habe er seine Tochter ein Leben lang vernachlässigt. Vermutlich, weil er sich zu sehr auf das Geschäfte machen konzentriert hat. Vertrauen ist wichtig in einer Vater-Tochter-Beziehung. Man muss sich auf einander verlassen können und wissen was der jeweilige in dieser Beziehung zu erledigen hat. Der Rest ist ganz einfach Liebe.

Welcher Medizin-Typ sind Sie: Tendieren Sie zur Schulmedizin oder haben Sie auch Erfahrung mit Naturheilkunde?

Lauterbach: Sowohl als auch. Ich vertraue schon der modernen Medizin und der Forschung, bin aber grundsätzlich aufgeschlossen, auch Dingen gegenüber, die sich mir im ersten Moment nicht unbedingt vermitteln.