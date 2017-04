Haben Sie eine Erklärung für Klitschkos Nichtleistung in seinem Kampf gegen Tyson Fury vor eineinhalb Jahren, als er seine Titel verloren hat?

Ich hatte schon vorher ein nicht so gutes Gefühl, es gab ein paar Dinge im Trainingslager, die nicht optimal gelaufen sind und ich bin auch im Kampf nicht zu ihm durchgedrungen. Es ist nicht so, dass Wladimir vorgeführt wurde. Er hat einfach nicht die Leistung gebracht. Es hört sich vielleicht banal als Erklärung an, aber er hatte einfach einen schlechten Tag. So wie wir ihn alle einmal haben und man weiß selber nicht, woran es eigentlich lag. Der große Unterschied ist, dass bei uns nicht Millionen Menschen zusehen, wir können so einen Tag einfach abhaken. Bei Wladimir wurde er analysiert, seziert und was noch alles. Wie gesagt: Er hatte einen schlechten Tag, wenn das alle zehn Jahre mal vorkommt, dann kann man damit leben.

Haben Furys andauernde Psycho-Spiele Wladimir mental mitgenommen?

Nein, wenn man lange genug im Boxgeschäft ist, hat man das alles schon mal gesehen, gehört. Das berührt einen nicht. Mein Idol war immer Muhammad Ali – er war der König der Psychospiele. Aber am Ende sind es eben nur Spielchen. Wir haben unsere Lehren aus der Niederlage gezogen, haben leicht nachjustiert. Das war’s.

Klitschko ist 41, sein Karriereende naht. Er war einer der dominantesten Schwergewichtler überhaupt, trotzdem wird ihm oft die große Anerkennung verweigert.

Das liegt wohl in der Natur des Menschen, dass er echte Größe oft erst erkennt, wenn er zurückblickt, nicht aber in dem Moment, in dem er sie erfährt. Das war bei Joe Louis nicht anders, seine Gegner wurden als Versager des Monats verspottet, das war bei Lennox Lewis nicht anders. Er ist einer der größten Boxer, die es je gab, aber zu seiner aktiven Zeit wurde nur gemäkelt, dass er zu vorsichtig, zu ängstlich sei. Kaum dass er abgetreten war, wurde er in den Legendenstatus erhoben. Und genau da gehört Wladimir auch hin, das werden die Menschen in einigen Jahren verstehen.