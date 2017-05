Interview zum 60. Geburtstag Enigma-Mastermind Michael Cretu: "Ich tauge nicht zum Rentner"

Mit Enigma ("MCMXC A.D." ) hat er sich ein musikalisches Denkmal geschaffen. Mit seiner ehemaligen Frau Sandra und dem Österreicher Peter Cornelius stürmte er erfolgreich die Charts. Am heutigen Donnerstag feiert mit Michael Cretu einer der erfolgreichsten Produzenten Deutschlands seinen 60. Geburtstag. Die Nachrichtenagentur spot on news hat mit dem gebürtigen Rumänen über einen Schicksalsschlag in seiner Kindheit gesprochen und erfahren, warum für Cretu ein baldiges Karriereende gar nicht in Frage kommt. (Hier können Sie das neue Enigma-Album "The Fall Of A Rebel Angel" von Mastermind Michael Cretu bestellen)