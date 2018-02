Interview zum 40. Geburtstag Tom Beck: "Kinder sind mein einziges großes Ziel"

Feiern Sie Ihren Ehrentag im großen Stil?

Beck: Es ist auf jeden Fall etwas Besonderes! Ich habe mich dazu entschlossen, eher im kleineren Kreis bei meiner Familie in meinem Heimatdorf zu feiern - mit all meinen Freunden von früher und auch denjenigen, die ich in den letzten Jahren dazu gewonnen habe.

Ist diese 4 nun am Anfang Ihres Alters ein Meilenstein oder einfach nur eine Zahl?

Beck: Es ist eher eine Zahl! Klar wird man sich darüber bewusst, dass das Leben endlich ist. Viele in meinem Alter, die schon lange im Job sind, früh ein Haus bauen, heiraten und Kinder haben, geraten da in eine Midlife-Crisis, weil sie sich denken: "Was kommt jetzt noch?" Aber dadurch, dass bei mir das alles noch ansteht und man als Schauspieler sowieso nie weiß was kommt, bleibt das immer wahnsinnig abwechslungsreich und spannend.

Ihre Serienfigur "Einstein" wird vermutlich im Alter von nur 40 Jahren an Chorea Huntington sterben. Beschäftigen Sie sich auch privat mit dem Faktum der Endlichkeit?

Beck: Ich versuche mir zwar schon ins Bewusstsein zu rufen, dass es auch schnell vorbei sein kann. Aber ich lebe jetzt nicht nur nach dieser Devise. Ich versuche schon gesund zu bleiben und auf mich zu achten.

Wenn Sie sich in das Schicksal von Einstein hineindenken: Was würden Sie noch unbedingt erledigen wollen, bevor Sie diesen Planeten verlassen müssten?

Beck: Ich habe jetzt keine Bucket-List, die ich noch erfüllen muss. Kinder zu haben ist eigentlich das einzige große Ziel, das ich habe. Und meine Hochzeit, die ansteht, aber das ist ja klar.

Sie leben nach vielen Jahren in Köln mittlerweile in Berlin. Was gefällt Ihnen an der Hauptstadt besonders und hat sich der Umzug für Sie persönlich gelohnt?

Beck: So ein Tapetenwechsel ist immer gut für einen, um wach und offen zu bleiben. Ich kann noch nicht so viel über Berlin sagen - außer, dass es wahnsinnig groß, spannend und vielfältig ist. Das dauert schon ein bisschen, bis man da zwischen den Zeilen lesen kann und hinter die Fassade guckt. Mittlerweile weiß ich den Berliner Humor aber schon besser zu deuten und auch zu schätzen. Hinter jedem rauen Spruch steckt meist eine liebevolle Absicht.