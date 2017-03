Interview zu "Vampire Diaries" Candice King: "Am Ende haben alle geweint"

In den USA ist die letzte Folge der Mystery-Serie "Vampire Diaries" bereits am 10. März über die Bildschirme geflimmert. Ab 30. März zeigt sixx die achte und finale Staffel immer donnerstags um 20:15 Uhr als deutsche Free-TV-Premiere. Candice King alias Caroline Forbes blickte mit spot on news auf die acht Serienjahre zurück. Außerdem hat sie im Interview verraten, was die Fans in den 16 Episoden erwartet, wie die letzten Drehtage am Set waren und wie die Rückkehr von Nina Dobrev verlief.