AZ: Herr Thuriot, muss es an Silvester Champagner sein?

STÉPHANE THURIOT: Dass man an Silvester etwas Prickelndes im Glas zum Anstoßen hat – das ist ein Muss. Champagner, der nur aus drei Rebsorten in der französischen Champagne hergestellt werden darf, ist natürlich das edelste Getränk mit dem höchsten Prestige, und das hat seinen Preis. Doch Spaß haben kann man auch mit günstigeren Alternativen.