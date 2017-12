So schätzt Müller die Chancen auf ein erneutes Triple mit dem FC Bayern ein

Ob ein erneutes Triple für die Bayern möglich ist unter Heynckes? So wie 2013? Das Gefühl ergebe sich durch "das steigende Selbstvertrauen nach Erfolgen in den großen Spielen", so Müller: "Dazu gehört aber auch, dass es innerhalb der Mannschaft stimmt." Der 28-jährige Weltmeister wurde in dieser Hinrunde von einem Muskelfaserriss gestoppt, er fiel so lange aus wie noch nie zuvor in seiner Karriere. Auch deshalb ist die persönliche Bilanz mit drei Toren und sechs Vorlagen in 19 Spielen ausbaufähig. Doch für das WM-Jahr 2018 hat sich Müller eine ganze Menge vorgenommen. "Ich bin heiß auf Titel und werde mit meinen Kollegen gemeinsam Vollgas geben, damit wir kommendes Jahr vielleicht das nötige Quäntchen Glück auf unsere Seite ziehen", verprach er bei "goal.com".

Der "Bad Moment" 2017

Das es nicht immer so gut lief in diesem Jahr hat auch Müller nicht vergessen. Die Niederlage in der Champions League in Madrid gegen Real sei der bitterste Moment in 2017 gewesen: "Wir waren nah dran am ganz großen Wurf, haben nach 90 Minuten 2:1 gewonnen". In der Verlängerung ging das Spiel noch 2:4 verloren, im Viertelfinale war also Schluss: "Die Art und Weise wie wir dort verloren haben: Das war der Bad Moment 2017".

Wird also Zeit, dass sich das Triple Feeling wieder einstellt an der Isar. Und sollte der große Wurf tatsächlich gelingen, gäbe es bestimmt auch wieder ein Sonderlob für den Arbeitnehmer.

