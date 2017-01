Interview nach Dschungel-Auszug Jens Büchner: "Es wird Blödsinn über mich erzählt"

Vitor Pereira ist Chef in Transferfragen Cassalette: Brauchen aktuell keinen Sportdirektor

Löwen-Präsident Peter Cassalette deutet in einem Interview an, dass der Sportdirektoren-Posten weiter unbesetzt bleibt und erklärt, wer stattdessen in sportlichen Belangen das alleinige Sagen hat. Er äußert auch Kritik am Ex-Coach.