Interview nach dem Auszug Kattia: "Mit meinem Beziehungsstatus muss ich sehr vorsichtig umgehen"

Kattia Vides: Gott hat seine Pläne mit uns. Es sollte nicht sein. Ich bin nicht enttäuscht, ich bin mega-happy. Ich war sogar überrascht, dass ich den sechsten Platz erreicht habe. Als ich ins Camp eingezogen bin, dachte ich mir noch: "Oh scheiße, das sieht schlecht für dich aus!" Die anderen waren ja davor alle schon bekannter als ich. Wie hätte ich je damit rechnen können, so weit zu kommen? Das ist Wahnsinn.

Über eine Geschichte müssen wir unbedingt reden: Sie haben mit Ihrem Beziehungsstatus für viel Verwirrung gesorgt. Sind Sie denn nun wirklich Single?

Vides: Da wurde vieles übertrieben. Aber ein paar Sachen stimmen auch. Aber der Reihe nach: Ich denke, die Leute schätzen das teilweise etwas falsch ein. Ich habe ja nicht an einem Dating-Format teilgenommen, sondern am Dschungelcamp. Ins Dschungelcamp kannst du mit jedem Beziehungsstatus gehen - egal ob Single, vergeben oder verheiratet. Es geht in dem Format nicht um den Beziehungsstatus, sondern darum, ob du ein Teamplayer und ein Kämpfer bist. Außerdem bin ich eine Frau, die in der Öffentlichkeit steht, deshalb muss ich mit dem angesprochenen Thema sehr vorsichtig umgehen. Nur weil ich jemanden date, kann ich doch nicht gleich sagen, "Hey Deutschland, das hier ist mein Freund!", wenn ich doch gar nicht weiß, was das wirklich ist oder was daraus werden kann.

Aber Sie kennen Patrick Weilbach?

Vides: Natürlich kenne ich ihn und ich habe ihn auch getroffen. Aber das bedeutet nicht, dass ich mit ihm in einer Beziehung bin. Ich bin ins Camp reingekommen und da sind tausende Kameras und plötzlich wollen die Mitcamper wissen, ob ich Single bin oder vergeben. Sorry, aber ich habe keine feste Beziehung in Deutschland zurückgelassen. Warum sollte ich dann in aller Öffentlichkeit sagen, dass ich gerade jemanden date, wenn ich doch nicht mal weiß, ob daraus was wird. Das wäre doch totaler Quatsch.

Sie sind mittlerweile mehr als einen Tag in Freiheit. Was haben Sie bisher gemacht?

Vides: Als erstes habe ich ein Bonbon gelutscht und ein paar Kekse gegessen. Und dann habe ich einen Hamburger mit Pommes, Ketchup und Mayo gegessen und eine kalte Cola getrunken. Das war der Hammer. Anschließend habe ich eine Dusche genossen.

Wen von den verbliebenen Campern werden Sie am meisten vermissen?

Vides: Mit Jenny Frankhauser habe ich mich sehr gut verstanden. Sie vermisse ich auf jeden Fall. Wir haben auch schon ausgemacht, dass wir zusammen einen Burger essen gehen, wenn sie zurückkommt.

Wem gönnen Sie die Dschungelkrone am meisten?

Vides: Alle haben die Krone verdient, weil alle unter den gleichen Umständen das Camp gemeistert haben. Aber wenn ich mir jemanden aussuchen muss, dann würde ich es Jenny gönnen, weil sie war meine größte Bezugsperson im Dschungelcamp.

Fanden Sie es eigentlich fair, dass bei Regelverstößen immer nur die Raucher bestraft wurden?

Vides: Wir wurden dadurch ja genauso bestraft. Weil wenn die Raucher schlechte Laune hatten, mussten auch wir darunter leiden. Das war schon eine Katastrophe und sorgte ein bisschen für Stress.

Was war für Sie persönlich das Schlimmste im Dschungelcamp?

Vides: Kein Essen zu haben, war das Schlimmste für mich. Ich hatte andauernd Sehnsucht nach Essen. Ich hätte weinen können. Aber auch die Toilette war schrecklich. Auf dieser Toilette kannst du dir Pilze holen.

Wie sehen Ihre weiteren Pläne nach dem Dschungelcamp aus? Sehen wir Sie wieder im TV?

Vides: Darüber habe ich mir aktuell noch keine Gedanken gemacht. Natürlich würde ich mich aber freuen, wenn noch weitere Projekte folgen. Am liebsten wäre mir eine Anfrage für ein Tanz-Format, weil ich kann mich sehr gut bewegen. Mal schauen, ob sich da etwas ergibt...

