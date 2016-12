Interview mit Landesbischof Fremdenfeindlich und christlich? "Nicht vereinbar!"

Auch innerhalb der Kirche gibt es AfD-Anhänger. Wie gehen Sie mit ihnen um?

Natürlich gibt es in den Reihen der Kirchen auch Menschen, die AfD wählen. Aber mit denen müssen wir ins Gespräch kommen. Und wir dürfen nicht mit den drei Buchstaben "AfD" gleich ein Urteil verbinden. Die AfD ist eine unterschiedlich zusammengesetzte Gruppe. Da sind Rechtsradikale dabei und da sind Menschen, die haben Sorgen, die wollen protestieren gegen etwas, worüber sie frustriert sind. Die kann man nicht alle auf eine Stufe stellen.

Ist die AfD für Christen überhaupt wählbar?

Bestimmte Aussagen, die sich gegen Menschen pauschal richten, sind nicht akzeptabel. Ausländerfeindlichkeit ist nicht vereinbar mit dem christlichen Glauben. Wenn sich bei einer Parteiversammlung ein Mensch für interreligiösen Dialog ausspricht und ausgebuht wird, macht mir das große Sorgen. Leute, die Menschen anderer Religionen ohne Respekt behandeln, mit denen habe ich auch ein Problem.

Sicherheitsexperte im AZ-Interview: "In Deutschland ist Schluss mit Schlaraffenland"

Werden die Weihnachtsgottesdienste angesichts der Terrorangst unter starkem Polizeischutz stattfinden?

Als Christen haben wir Quellen, von denen her wir die Angst überwinden können. Deswegen werden die Gottesdienste wie immer Orte der Kraft sein, an denen die Liebe Gottes unter den Menschen sichtbar und spürbar sein wird, Quellen der Zuversicht, nicht der Angst.

Aber Weihnachtsgottesdienste sind ja große Menschenansammlungen und daher ein mögliches Ziel. Wird die Polizei da nicht verstärkt patrouillieren?

Davon ist mir nichts bekannt. Ich glaube auch, dass man in Deutschland so viele Menschenansammlungen hat, dass es gar nicht möglich wäre, auf diesem Wege Sicherheit zu erzeugen, dass man überall Polizei postiert.

Sie haben vorgeschlagen, den Reformationstag und den Buß- und Bettag wieder als gesetzliche Feiertage einzuführen. Ihr Vorschlag hat keine Chance, oder?

Die Reaktionen waren überraschend positiv, muss ich sagen. Natürlich ist mit klar, dass es unrealistisch ist, zwei neue Feiertage zu etablieren. Ich habe aber bewusst sowohl den Buß- und Bettag als auch den Reformationstag ins Gespräch gebracht, weil ich glaube, dass beide gute Kandidaten wären.

Warum?

Der Grundgedanke ist der, dass wir immer der Ökonomie den Vorrang gegeben haben vor der Gemeinschaft, vor den Beziehungen. Ich glaube, dass es Zeit wird, dass wir, statt den materiellen Wohlstandszuwachs ins Zentrum zu stellen, jetzt eher denken müssen an den Zuwachs an Beziehungswohlstand. Verbunden mit einer Diskussion um soziale Gerechtigkeit, denn es gibt Menschen in unserem, Land, die auch materiellen Zuwachs brauchen.

Aber selbst an Weihnachten geht ja nur noch eine Minderheit der Menschen in Deutschland in einen Gottesdienst. Am Buß- und Bettag würden die meisten Menschen vermutlich einfach länger schlafen.

Also am Buß- und Bettag haben wir die Erfahrung gemacht, dass für die Menschen der Inhalt wieder an Kraft gewonnen hat und sie durchaus an vielen Orten in die Gottesdienste kommen. Über die Zahl der Gottesdienstbesucher hinaus hat ein solcher Tag auch eine öffentliche Bedeutung. Der Buß- und Bettag gibt einem Land die Gelegenheit, mal innezuhalten und über sich selbst nachzudenken.

Gibt es bei Ihnen Momente, in denen Sie zweifeln, ob es Gott überhaupt gibt?

Ich bin mir bewusst, dass solche Zeiten kommen können, aber ich muss schon sagen, dass ich in einem großen Gefühl des Gesegnetseins lebe. Dass auch in den Zeiten, in denen es schwerer ist, wo es Gegenwind gibt, der Glaube mein Halt ist. Dass mein Wert nicht an meinen Erfolgen hängt, sondern dass ich jenseits meiner Leistungen als Mensch unendlich angenommen und geliebt bin. Diese wunderbare Basis für das Leben ist für mich noch nicht ins Wanken geraten.