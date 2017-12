Ein solches Programm kann es nicht immer geben. Wie schaffen Sie es, die Soldatinnen und Soldaten während des sechsmonatigen Einsatzes motiviert und bei Laune zu halten?

Wichtig ist es, nicht zu lange an einem Stück auf See zu sein, also einen Ausgleich zwischen See- und Hafenphasen zu haben. Zudem versuche ich, das Leben an Bord für die Soldatinnen und Soldaten so angenehm wie möglich zu machen.

Was sind Dinge, die den Soldatinnen und Soldaten wichtig sind auf dem Schiff?

Den jungen Leuten ist es heute extrem wichtig, dass sie regelmäßig mit ihren Freundinnen und Freunden und Verwandten kommunizieren können. Das ist hier sichergestellt. Jedes Besatzungsmitglied hat die Möglichkeit, jeden Tag in der dienstfreien Zeit zu telefonieren, E-Mails zu schreiben und so den Kontakt zu pflegen. Ich versuche auch, die Sonntage nach Möglichkeit freizuhalten.

Können die Soldaten an Bord soziale Medien nutzen?

Das funktioniert nicht. Die Bandbreite reicht aus für die private E-Mail-Kommunikation und die dienstlichen IT-basierten Dienste. Alles andere ist leider nicht möglich, wenn wir auf See sind.

Was sagen Sie jungen Männern und Frauen, die Sie fragen, warum Bundeswehrsoldaten Migranten aus Seenot retten müssen?

Zunächst hat jeder Seefahrer - ganz gleich ob auf einem Segelboot, einem Tanker oder Kriegsschiff - die allgemeine Pflicht, Menschen aus Seenot zu retten. Dabei spielt keine Rolle, warum jemand Seenot erlitten hat. Auf dem Meer sind alle gleich. Es geht im Moment der Seenotrettung schlicht darum, Menschenleben zu retten. Punkt. Die Gesamtsituation zu bewerten, ist eine politische Aufgabe. Meiner Besatzung sage ich, dass wir einen Auftrag haben, den uns der Bundestag erteilt hat, also das vom deutschen Volk demokratisch gewählte Parlament. Das verstehen auch alle hier an Bord.

Was war bislang der emotionalste Moment an Bord?

Unter den Menschen, die wir kürzlich gerettet haben, war eine hochschwangere Frau, die an Bord eine Spontangeburt hatte. Maverloy hat die Mutter den kleinen Buben genannt. Das soll so viel bedeuten wie "Gott ist großartig". 2450 Gramm war er schwer und 51 Zentimeter lang. Das ist eine Sache, die mir immer in Erinnerung bleiben wird. In solchen Momenten herrscht immer eine himmelhochjauchzende Freude an Bord.

Was war bislang die militärisch heikelste Situation?

Ein Zwischenfall am 1. November. Wir hatten ein Rettungseinsatz absolviert, als ein Küstenwachboot der Libyer auf ein Schlauchboot mit meinen Leuten zugefahren ist und nicht auf Warnungen über Funk reagiert hat. Ich habe die Fregatte als Schutz dazwischengefahren. Die Libyer sind daraufhin abgedreht, haben aber noch ins Wasser geschossen.

