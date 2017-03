Interview mit Ex-Trainer Ewald Lienen: "Sechzig stand sich häufig selbst im Weg“

AZ: Herr Lienen, wie wichtig war das 5:0 gegen den Karlsruher SC letzte Woche für Sie und Ihr Team, den FC St. Pauli?

EWALD LIENEN: Das 5:0 war eine schöne Momentaufnahme, allerdings war es kein Befreiungsschlag oder eine Leistungsexplosion. Wir zeigen seit Ende letzten Jahres eine positive Entwicklung, haben uns defensiv stabilisiert und setzen offensiv immer mehr Akzente.

Mussten Sie die Spieler zurück auf den Boden holen?

Wir haben keinen Anlass, abzuheben, denn wir haben noch gar nichts erreicht. Unsere Ausgangssituation hat sich verbessert, mehr aber auch nicht. Das ist der Mannschaft bewusst.

Sie haben in der laufenden Saison schwere Zeiten durchlebt, dennoch hat St. Pauli an Ihnen festgehalten. Wie kurz standen Sie vor einer Trennung?

Im Rahmen der Analyse unseres Präsidiums mit den sportlich Verantwortlichen wurde in alle Richtungen gedacht, dieser Prozess war für alle Beteiligten absolut transparent.

Am Samstag steht das Duell mit Ihrem Ex-Klub 1860 an. . .

Wir haben noch zwölf Spiele und jedes davon ist ein Endspiel. Die Löwen konnten sich etwas absetzen und haben sich zuletzt sehr heimstark gezeigt. Sie werden uns in allen Bereichen alles abverlangen. Darauf müssen wir eingestellt sein.