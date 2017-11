Pfaff: "Jupp Heynckes ist ein Erfolgstrainer"

Zu den Bayern: Seitdem Jupp Heynckes wieder als Cheftrainer fungiert, läuft es rund beim deutschen Rekordmeister. Wie bewerten Sie die Arbeit von Heynckes, den Sie ja als aktiver Spieler auch noch als Trainer in München erlebt haben?

"Jupp Heynckes ist ein Erfolgstrainer. Das war er zu meiner Zeit schon und ist es heute immer noch. Sein Vorteil ist, dass er eine enorme Erfahrung als Trainer hat und auch selber Spieler war und weiß, wie man Spieler behandeln muss. Die Mannschaft dankt es ihm mit starken Leistungen, so wie zuletzt beim Spiel gegen Augsburg."

Kann den Bayern noch jemand die Meisterschaft streitig machen?

"Nein, auf keinen Fall. Die Bayern werden in dieser Saison nicht nachlassen und am Ende mit deutlichem Vorsprung wieder die Meisterschaft holen. Ich sehe in der Bundesliga keine Konkurrenten und ich gehe sogar auch soweit zu sagen, dass der FC Bayern in den nächsten zehn Jahren in der Liga konkurrenzlos bleiben wird. Auch Dortmund und Leipzig können ihnen noch lange nicht das Wasser reichen.

Und wie sieht es in der Champions League aus? Trauen Sie dem FCB den Titelgewinn zu?

"Da ist die Konkurrenz natürlich um einiges größer. Mannschaften wie Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Juventus Turin und jetzt auch Paris St.-Germain sprechen da ein gewaltiges Wort mit. Aber auch die Bayern gehören zu diesem Kreis, sie sind nicht chancenlos. Am Ende braucht man aber eine gute Portion Glück, muss auf den Punkt in Topform sein."

