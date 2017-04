Interview mit der Veranstalterin "Heidenspaß"-Party: "Gott braucht den Schutz nicht"

Wie waren die Reaktionen?

Es kommt viel über die digitalen Medien, zum Beispiel, dass man uns ins Arbeitslager verschiffen und erschießen sollte, so etwas. Von meinem Namen nimmt jeder an, dass es kein deutscher ist – da heißt es dann, ich soll dahin gehen, wo ich herkomme. Meine Vorfahren kommen aus Süditalien.

Keine positiven Nachrichten?

Doch, doch, es gibt auch überzeugte Christen, die glauben, dass ich irregeleitet bin und sich dafür einsetzen wollen, dass der liebe Gott mich trotzdem nicht verdammt.

Das ist ja recht nett.

Ja, schon. Aber viele Leute denken ja, dass sie dieses Tanzverbot gar nicht betrifft, dass sie bei einer geschlossenen Veranstaltung machen können, was sie wollen. Auch das wurde bisher per se abgelehnt! Nach meinem demokratischen Verständnis ist das im 21. Jahrhundert ein nicht akzeptabler Eingriff in die bürgerlichen Rechte.

Verstehen Sie die Aufregung nicht auch ein bisschen?

Das Gericht hat sich in weiten Teilen meiner Rechtsauffassung angenähert, das reicht mir. Glauben Sie, wenn es einen Gott gibt, dass es ihn stören würde, wenn 300 Leute komplett harmlos feiern? Der braucht den Schutz einer bayerischen Staatsregierung nicht.

Wer am Karfreitag unbedingt feiern will, sorgt mit dafür, dass sich die Gesellschaft auflöst, sagt der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick.

Dagegen muss ich mich entschieden verwehren! Ich bin karitativ, ehrenamtlich und sozial tätig, habe den Bayerischen Verdienstorden für mein Ehrenamt als Handelsrichterin. Es geht uns nicht so sehr um den Tanz, sondern um einen Teil der bürgerlichen Freiheit.

Werden Sie an Ostern trotzdem mal innehalten?

Ich habe Kinder, ich mache Politik, ich engagiere mich. Ich halte ständig inne. Mein Leben spielt sich in einem irdischen Rahmen ab, ohne Gott. Also muss ich jeden Tag so gestalten, dass mein Leben für mich Sinn ergibt, egal, wann es endet. Staatlich verordnen lässt sich Innehalten aber nicht.