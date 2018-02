Interview mit der "New York Times" Uma Thurman bricht ihr Schweigen: So attackierte sie Harvey Weinstein

Dort soll er sie "niedergedrückt" und anschließend versucht haben, sich auf sie zu legen und sich dabei zu entkleiden. Außerdem soll er sie Jahre zuvor in einem Pariser Hotel in einem Bademantel empfangen und in ein Dampfbad geführt haben. Nachdem sie die Situation als "lächerlich" bezeichnete, soll Weinstein wütend das Zimmer verlassen haben.

Auf die Vorwürfe angesprochen, gab ein Weinstein-Sprecher der Zeitung zu verstehen, dass sein Klient sich bereits bei Thurman entschuldigt habe. Er räumte den Vorfall in England ein und gab an, Weinstein habe Thurmans Signale in Paris falsch interpretiert. Ihr Verhältnis sei zuvor immer von Flirts und Späßen geprägt gewesen und er habe sich bereits damals für sein Verhalten umgehend entschuldigt.