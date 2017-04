Sind die Bayern unter Carlo Ancelotti stärker als unter Pep Guardiola?

Ja, ich sehe Bayern jetzt einen Tick stärker. Die Mannschaft ist eingespielt, Jupp Heynckes und Pep Guardiola haben den Grundstein gelegt. Guardiola besonders mit dem Pressing, das intensiviert wurde und von Ancelotti weitergeführt wird. Die Passqualität der Mannschaft ist überragend. Das sieht alles so leicht aus, aber das ist hohe Kunst. Bayern hat unglaublich viel Offensivkraft und eine hohe Spielintelligenz.

Wie macht Ancelotti die Bayern denn noch stärker?

Er hat einen großen Anteil am derzeitigen Erfolg. Er rotiert ein bisschen mehr, hat die Kräfte besser eingeteilt als Guardiola. Seine Mannschaften erreichen meistens im April oder Mai ihren Höhepunkt. Da sind die Bayern auf einem guten Weg.

Manche Ihrer ehemaligen Spieler wie Bixente Lizarazu oder Franck Ribéry sagen, dass Ancelotti Ihnen sehr ähneln würde.

Das freut mich, wenn Ex-Spieler mit meiner Menschenführung zufrieden waren und das auch schätzen. Ancelotti ist ein Trainer, der Menschlichkeit zeigt und total hinter seinen Spielern steht, der sie schützt und stark macht.

Ist Menschlichkeit bei einem Trainer wichtiger als taktisches Gespür?

Es muss alles passen. Man hat ja gesehen, dass man mit unterschiedlicher Menschenführung erfolgreich sein kann. Pep Guardiola hat die Spieler anders behandelt als Ancelotti – und hatte großen Erfolg bei Bayern.

"Hummels war ein wichtiger Transfer"

Was glauben Sie: Welchen Top-Innenverteidiger aus dem Trio Jérôme Boateng, Javi Martínez und Mats Hummels wird Ancelotti in den Topspielen gegen Dortmund und Real auf die Bank setzen?

Das sind Spiele, in denen ein Trainer Farbe bekennen muss. Ich bin gespannt, gehe aber davon aus, dass Hummels und Boateng spielen werden. Man hat die Möglichkeit, mit Martínez Weltklasse draußen zu lassen.

War Hummels der Königstransfer der Bayern im Sommer?

Ja, das kann man so ausdrücken. Hummels sorgt im Abwehrbereich für Stabilität. Er, Neuer, Boateng spielen auch in der Nationalmannschaft zusammen, das ist ein Riesenvorteil. Es war ein unglaublich wichtiger Transfer, auch von der Persönlichkeit her. Hummels ist ein Leader, der gern Verantwortung übernimmt.

Uli Hoeneß sagte zuletzt, dass ihn Ihr Besuch damals im Gefängnis in Landsberg besonders berührt habe. Sie hatten sich am Vorabend extra ein Hotel genommen, um den Besuchstermin am nächsten Morgen nicht zu verpassen.

Es war mir ein großes Anliegen, Uli Hoeneß zu unterstützen. Er war mein großer Rückhalt, als ich bei Bayern war, er saß neben mir auf der Bank. Wir haben viele Siege gefeiert und auch harte Niederlagen zusammen wegstecken müssen. Das verbindet natürlich. In schwierigen Situationen muss man sich erst recht unterstützen. Er ist ein guter Freund von mir, wir haben eine enge Beziehung, können uns vertrauen. Das ist sehr viel wert.

