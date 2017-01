Jetzt sind Sie mit Ihrem Lebensgefährten in Seefeld. Konnten Sie ihn auch schon fürs Langlaufen begeistern?

"Er ist wie so viele Männer ein begeisterter Snowboarder. Er ist hier mehr am Arbeiten gewesen. Er bereitet sich gerade auf einen Marathon vor, den er am Sonntag in Miami mitläuft. Er ist deshalb mehr am Rennen gewesen (lacht). Das Langlaufen hat er zwar ausprobiert, aber er meinte, er hätte sich damit noch ein bisschen schwer getan da er nicht genug Zeit hatte. Er war schon fast überall in Österreich. Ich wollte ihm unbedingt diesen Bilderbuch-Ort zeigen. Er ist wie ich begeistert von den Menschen, der Natur und dem Sportangebot. We love this place!"