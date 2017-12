Interview AZ-U5-Stipendium Art Director Stephan Westerwelle (27) und das Löwenzahn-Lied

Sie sind Art Director in der Agentur Ogilvy in Berlin. Was treiben Sie dort den ganzen Tag über?

Im Team mit einem Texter denke und gestalte ich Kampagnen von Social Media bis TV – meistens für Coca-Cola und Fanta, oft auch international. Noch lieber setze ich aber Projekte um, die kreativ neue und spannende Wege gehen und was bewirken, sei es gesellschaftlich oder umwelttechnisch. Zum Beispiel habe ich bei "Mein Kampf – gegen Rechts" mitgearbeitet: ein tolerantes Gegenbuch zeitgleich zur erlaubten Wiederauflage von Hitlers Mein Kampf. Dieses Projekt wurde mit einem Löwen in Cannes ausgezeichnet. An Ogilvy Berlin schätze ich, dass es gleichzeitig klein und groß ist: kuschelig bis hin zur internationalen Masterclass, wo ich mich mit den zehn größten Talenten der Welt treffe, um zusammen an spannenden Projekten im Ausland arbeite.