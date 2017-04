AZ-Interview Axel Schulz: "Huck siegt mit dem Willen, nicht boxerischer Klasse"

Huck ist für seinen Killerinstinkt berühmt. Kann man so etwa eigentlich lernen?

Ich denke nicht. In meinen Augen ist das angeboren. Das war etwas, was mir in meiner Karriere immer abgegangen ist. Huck ist da eher wie Mike Tyson, der ja auch wie ein Tier war und auf alles eingeschlagen hat, was sich bewegt hat. Wobei Tyson, das verkennen ganz viele, eine absolut geile Technik hatte, die perfekt auf seinen Körperbau zugeschnitten war. Huck erdrückt dich mit seiner Schlagkraft und Härte. Er schlägt zu wie ein Pferd und überrollt dich eben mit seinem Willen. Da können die anderen, die teilweise eine viel bessere Technik haben, dann nicht gegenhalten.

Sie hatten ja sogar das Angebot, gegen Tyson zu boxen.

Stimmt, aber das hätte ich mich einfach nicht getraut. Er hatte damals diese extrem animalische Ausstrahlung, so als wollte er dir wirklich was Übles antun.

Wie sehen Sie im Moment überhaupt den Stellenwert des Boxens? Die Einschalt-Quoten gehen zurück, die alten Helden sind in erster Linie das: alt.

Wir leben da viel in der Vergangenheit und verklären das. Und in diesen nostalgischen Gedanken war natürlich alles besser. Uns geht es im Boxen eben so, wie es etwa dem Tennis in der Zeit nach Steffi Graf, Boris Becker und Michael Stich gegangen ist. Höhen und Tiefen sind da ganz normal, auch jetzt hat noch nicht jeder realisiert, dass wir mit Angelique Kerber wieder eine Nummer 1 im Frauentennis haben. Helden werden nicht von einem Tag auf den anderen geboren. Und man muss sich ja nur an die Anfänge des Boxens in den 90ern erinnern, auch da war es so, dass sich alles entwickeln musste. Matthias Kerber

