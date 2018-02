"Der deutsche Rekordmeister und das Gründungsmitglied der Major League Soccer (MLS) werden künftig eng zusammenarbeiten. Zentraler Bestandsteil der Partnerschaft sind die Talentförderung und der Austausch von Trainingsphilosophien", ließen die Bayern in einer Pressemitteilung verlauten. Die Texaner haben sich in den vergangenen Jahren zu einem Vorreiter in Sachen Talentförderung entwickelt. Bereits 20 Nachwuchsspieler aus der eigenen Akademie haben es bis ins Profiteam geschafft, 28 wurden schon für ihre Nationalteams nominiert - kein anderer Verein in der MLS kann eine derartige Durchlässigkeit in den Profibereich vorweisen.