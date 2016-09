Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

Elli wird in "Unter uns" schmerzlich bewusst, dass KayC sich nicht nur äußerlich verändert hat. Bei "Köln 50667" will Diego Jan helfen, seinen Liebeskummer loszuwerden und in "GZSZ" will Vince Berlin gemeinsam mit Sunny verlassen.