Internationale Handwerksmesse (IHM) MVG verstärkt U-Bahn-Angebot und Service vor Ort

Absatzflaute General Motors streicht in USA weitere 1.100 Stellen

US-Präsident Donald Trump fordert vehement mehr Jobs im Land, doch beim größten Autobauer fallen weitere Stellen weg. General Motors (GM) kündigte am Montag an, rund 1.100 Arbeitsplätze in einem seiner Werke in Lansing im US-Bundesstaat Michigan zu streichen.