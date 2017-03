Internationale Handwerksmesse Für Hobby-Bastler und Profi-Schrauber

Lesen Sie auch: Schwarzfahren, Drogen, Hausfriedensbruch - Ganz legal Schmarrn machen – Die AZ hat's getestet!

Wen das Anschauen der Produkte ermüdet, der kann zwischendurch eine Runde auf dem Karussell "Sky Roller" drehen. Das macht garantiert wach. Die Firma "Gerstlauer Amusement Rides" stellt Fahrgeschäfte für Freizeitparks her, auch die steilste Achterbahn der Welt im japanischen Fujikyu Highland ist von ihr.

Was gibt es sonst noch? In Halle B1 findet die Messe "Handwerk & Design" statt. Sehenswert sind zum Beispiel die Schmuckstücke der Münchner Designerin Sarah Lierl aus dem Schlachthofviertel: Sie stellt Gold- und Silberschmuck mit einem innovativen Verfahren her – mit Wachs.

Wer sich für die Produktion von Lederwaren interessiert, kann sich am Stand von Nils Bergauer umschauen. Er fertigt Lederhandschuhe nach Maß, kürzlich erst nach den Designs von Jean Paul Gaultier.

Gibt es außergewöhnliche Unternehmen? "Stitch by Stitch" ist ein Start-up aus Frankfurt, das sich für Integration einsetzt. Hier arbeiten professionelle Schneiderinnen, die aus ihren Heimatländern flüchten mussten. Das Start-up beliefert große Modelabels wie Mammut oder Hessnatur, bietet aber auch Deutschkurse und Unterstützung bei Asylverfahren an.

Und was ist auf der Garten-Messe zu sehen? In den Hallen A1 und A2 findet man Showgärten, moderne Gartenmöbel, Grillgeräte, Brunnen und natürlich: Blumen.

Für wen ist die Messe interessant? Die Handwerksmesse ist nicht nur für Erwachsene interessant (also auch für Frauen!), sondern auch für Jugendliche. Denn ein Ziel der Veranstalter ist es, mehr junge Menschen für eine handwerkliche Ausbildung zu begeistern. In Halle C3 können sich Schüler und Abiturienten darüber informieren, welche handwerklichen Berufe es gibt, welche Perspektiven sie ihnen bieten, und viel ausprobieren. Ein Schwerpunkt dabei ist: Berufe rund um das Auto.

Fakten zur Messe: Preise und Öffnungszeiten

Die Internationale Handwerksmesse (IHM) ist die wichtigste Leistungsschau des Handwerks in Deutschland. Sie findet seit 1949 in München auf dem Messengelände statt, in diesem Jahr von Mittwoch, 8. März, bis Dienstag, 14. März.

Die IHM hat von 9.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Ein reguläres Tages-Ticket kostet 13 Euro, ermäßigt zehn Euro, für Schüler, Studenten und Auszubildende 7 Euro. Erreichbar mit der Linie U2 an den Haltestellen "Messestadt West" und "Messestadt Ost". Weitere Infos hier.