Die Ökologen Michael Chase (Elefant without borders, Botswana) und Curt Griffin (University of Amherst, Massachusetts) veröffentlichten die Ergebnisse im Fachjournal "PeerJ". Demnach sank in den 15 Staaten mit historischen Vergleichsdaten allein zwischen 2007 und 2014 die Zahl der Afrikanischen Elefanten (Loxodonta africana) um 30 Prozent - oder 144.000 Tiere. Grund dafür ist vor allem Wilderei.