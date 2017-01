Rekordzahl Trotz Terror: Neuer weltweiter Touristenrekord

Madrid - Im vergangenen Jahr haben Anschläge und internationale Konflikte Urlauber in weiten Teil der Welt nicht von Reisen ins Ausland abgehalten. Die Zahl der Auslandstouristen sei 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 Prozent auf eine Rekordzahl von mehr als 1,23 Milliarden gestiegen, teilte die UN-Tourismusorganisation (UNWTO) in Madrid mit. Damit stieg die Zahl der Touristen bereits das siebte Jahr in Folge. Auch für 2017 sei ein Wachstum von etwa drei bis vier Prozent zu erwarten.